Oud-officier: De kapers mochten de bestorming van de trein niet overleven

DE PUNT - Oud-officier Ingo Piepers weet het zeker: de Molukse treinkapers mochten de bestorming van de trein in 1977 niet overleven. Piepers is een van de drie nieuwe getuigen die advocaat Liesbeth Zegveld wil oproepen in het proces rondom de treinkaping.

"Ik ben helemaal zeker van mijn verhaal. Ik heb het verhaal gehoord van de commandant die belast was met de bestorming van de school. Dat was een gelijktijdige operatie. En hij heeft dit de twee andere getuigen ook verteld", zegt Pieters in het NPO Radio 1-programma 1 op 1 Piepers was zelf niet betrokken bij de treinkaping in De Punt. Hij begon in 1980 bij het Korps Mariniers en diende tot 1998 als officier."Degene die me dit verteld heeft, was erbij en heeft me met 100 procent stelligheid verteld dat er een opdracht is verstrekt dat er geen krijgsgevangenen zouden moeten worden gemaakt. Dat kwam van hogerhand. Als je kijkt naar het proces, getuigenverklaringen en autopsierapporten, dan wijst alles erop dat dit ook inderdaad het geval was", vervolgt Piepers.Volgens Piepers heeft de betreffende commandant het verhaal meerdere malen verteld. Piepers drukte hem op het hart om het verhaal ook te vertellen waar het 'thuishoort', maar dat weigert de commandant. "Hij wil dat niet doen. Ik denk dat hij misschien bang is. Misschien is het een misplaatste loyaliteit aan zijn collega's."Piepers hoopt dat de commandant alsnog wordt opgeroepen tijdens het proces en dat hij 'zijn verantwoordelijkheid neemt'.