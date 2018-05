Nabestaande treinkaper: Zo langzamerhand krijgen we de waarheid boven tafel

ASSEN - Marco Papilaja is blij verrast met de nieuwe getuigen die zich hebben gemeld over de bestorming van de gekaapte trein bij De Punt in 1977. Hij roept andere mensen op die kunnen bevestigen dat kapers doelbewust zijn doodgeschoten, zich te melden.

Papilaja is een van de nabestaanden van de kapers die de rechtszaak tegen de Staat hebben aangespannen. Zijn oom Max kwam bij de bestorming van de trein om het leven.Papilaja had niet verwacht dat er nog militairen zouden opstaan die met informatie naar buiten zouden komen. "Ik had het niet verwacht, wel gehoopt, want ik ik ben ervan overtuigd dat er veel meer mensen zijn die van nabij hebben meegemaakt wat er toen is gebeurd. Ik roep deze mensen op om die informatie te verstrekken.Het gaat ons om het boven water krijgen van de waarheid. Wat is er gebeurd bij de actie op 11 juni 1977."Papilaja heeft de verklaringen van de drie oud-officieren globaal gelezen en volgens hem passen ze in het verhaal dat beetje bij beetje boven water komt. "We hebben altijd al gedacht dat er meer was dan een vuurgevecht in de trein en dat er ook bevel is gegeven om de kapers niet levend de trein te laten verlaten. Zo langzamerhand krijgen we die waarheid boven water."De rechtszaak gaat 29 mei verder. Advocaat Liesbeth Zegveld wil dan ook oud-minister van justitie Dries van Agt en oud-generaal Henk van den Breemen oproepen als getuige. "Laten we nu het nog kan alles uit de kast halen", zegt Papilaja. "Dat betekent dat we uitkomen bij de officieren en politici die verantwoordelijk waren in die tijd en die uit eerste hand kunnen verklaren welke opdracht zij hebben verstrekt."