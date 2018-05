Deel dit artikel:











Live: Wings & Wheels in Hoogeveen [afgelopen] Oude vliegtuigen te zien tijdens Whings & Wheels (foto: Kim Stellingwerf)

HOOGEVEEN - Voor de vijftiende keer was het vliegveld in Hoogeveen het decor van Wings & Wheels.

Op het vliegveld was de hele dag weer een collectie vliegende en rijdende oldtimers te bewonderen. Ook de moderne luchtvaart was vertegenwoordigd. Zo waren er Micro Light Aircraft-vliegtuigen, parachutisten, zweefvliegers en drones aanwezig.



Wings & Wheels was live te volgen via RTV Drenthe.