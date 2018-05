Vogel legt vluchten tussen Eelde en Londen plat

EELDE - Twee vluchten tussen vliegveld Eelde en Londen zijn vanmorgen geannuleerd, omdat het toestel een vogel had geraakt bij het opstijgen in Eelde.

Het vliegtuig is volgens RTV Noord wel gewoon doorgevlogen naar Londen. Daar is er voor gekozen het toestel te controleren en schoon te maken.Hierdoor is de terugvlucht van Londen naar Eelde geannuleerd en ook de daaropvolgende vlucht van Eelde naar Londen kon niet doorgaan. De vluchten die voor later vanmiddag gepland staan, gaan wel door.