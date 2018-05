Koninklijke onderscheiding voor inwoner van Exloo

ODOORN - In Odoorn ging vanmiddag de vlag uit: Bart Komduur werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Jan Seton spelde de gelukkige de bijbehorende versierselen op.

Komduur was van 1988 tot 2012 de drijvende kracht in het bestuur van IJsvereniging De Rol in Exloo. "Hij wist altijd weer de overige bestuursleden te mobiliseren voor onderhoudswerkzaamheden van de ijsbaan en kantine. Hij belegde de vergaderingen en wanneer er geschaatst kon worden op de ijsbaan, zorgde hij voor de bezetting van de kantine en voor het warm stoken van de kachel", aldus de gemeente Borger-Odoorn over haar inwoner."Ook sprak Komduur de bestuursleden er direct op aan als zij gemaakte afspraken niet na kwamen. Dit heeft echter nooit geleid tot boze gezichten. Hieruit blijkt dus alweer dat hij een kundig voorzitter was voor de ijsvereniging."De inwoner van Exloo zette zich ook in toen er een nieuwe kantine moest komen, nadatde oude kantine was afgebrand . Komduur voerde veel van de onderhandelingen met de gemeente, Staatsbosbeheer en bedrijven om de bouw te regelen.Naast deze werkzaamheden heeft Bart Komduur ook nog in andere stichtingen en organisaties gezeten. De toekenning van het lintje kwam als een verrassing voor hem.