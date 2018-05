Werk- en celstraffen voor kartdieven uit Emmen

EMMEN - Voor het stelen van karts, helmen en race-overalls van coureur Ferdy Snijders uit Weiteveen zijn twee Emmenaren veroordeeld tot 150 uur werkstraf en een half jaar voorwaardelijke celstraf.

De twee mannen van 27 en 36 jaar stalen de karts in de nacht van 24 januari 2016 van het terrein van Snijders’ autobedrijf in Emmen. De oudste dader stal eveneens een busje, waarin ze de karts meenamen. Ook had hij tussen half maart half mei 2016 een hennepkwekerij met 95 planten in zijn toenmalige huis in Stadskanaal.De man zat destijds in financiële problemen en had schuldeisers achter zich aan, zei hij tijdens de rechtszaak twee weken geleden. Dat was voor hem de reden om het slechte pad op te gaan.De jongste Emmenaar werd, behalve de diefstal van de karts, ook veroordeeld voor het bezit van een hennepkwekerij en de diefstal van stroom in zijn huis in de wijk Angelslo. De kwekerij met 74 planten werd op 22 februari 2016 opgerold. De man had geld nodig om zijn toenmalige drugsverslaving te betalen, bekende hij.Beide mannen hebben inmiddels hun levens gebeterd. Dat en het feit dat het om misdrijven van ruim twee jaar geleden ging, vond de rechtbank genoeg reden om de mannen geen onvoorwaardelijke celstraffen op te leggen.De werkstraffen vallen wat lager uit dan de eisen van van het Openbaar Ministerie.Ze moeten 1300 euro schadevergoeding betalen aan Snijders. De succesvolle coureur was begin 2016 zwaar aangeslagen door de diefstal. Door de media in te schakelen, vond hij zijn karts terug. Zijn bedrijf heeft hij inmiddels voor tienduizenden euro’s extra laten beveiligen.