Waarom gaat een reiger met z'n vleugels open in de volle zon zitten?

Niet alleen wij, maar ook de dieren genieten van het mooie weer van de afgelopen dagen. Zo zag boswachter Kees van Son een blauwe reiger in het Fochteloërveen die met de vleugels open in de zon stond. Hij maakte er een filmpje van. Maar de reiger nou precies deed, kon de boswachter niet zeggen.

Om toch antwoord te krijgen op de vraag, plaatste Van Son het filmpje op Twitter. "Wie kent dit gedrag van de blauwe reiger? Het lijkt of hij hijgt, maar hij zit met z'n vleugels halfopen richting de zon?", constateerde de boswachter.Het antwoord kwam al snel van Peter Venema. "Deze reiger is aan het zonnebaden." Maar waarom doen vogels dat nou eigenlijk?Daar heeft de Vogelbescherming dan weer antwoord op: "Soms zitten vogels met gespreide vleugels vol in de zomerzon. heel warm natuurlijk, maar door de hoge temperatuur nemen luizen en mijten de benen. het wordt ze te heet onder de voeten. Dat is de vogel wel even wat hijgen en puffen waard!"