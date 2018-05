Uitbreidingsplannen Groningen Airport Eelde lopen acht maanden vertraging op

EELDE - De uitbreidingsplannen van Groningen Airport Eelde lopen minstens acht maanden vertraging op. Rekenfouten die zijn ontdekt in het onderzoek naar gevolgen van geluidsoverlast zijn de oorzaak.

De luchthaven ondervindt hinder van dit uitstel, meldt RTV Noord . "We moeten veel meer kosten maken voor nieuwe rapportages", legt havenmeester Onno de Jong uit. "Daarnaast kunnen we onze nieuwe plannen zoals verruiming van de openingstijden nog niet uitvoeren."Het onderzoek naar geluidoverlast rond de luchthaven is onderdeel van de milieueffectrapportage (m.e.r.) die hoort bij het nieuwe luchthavenbesluit dat in de maak is.In dit besluit wil het vliegveld onder meer een half uur eerder open, namelijk om zes uur. Daarnaast wil GAE tien extra vluchten per jaar na 23:00 uur laten landen, bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden van FC Groningen in het buitenland.De fouten kwamen aan het licht nadat de milieueffectrapportage voor uitbreiding van Lelystad Airport over moest. Een actiegroep toonde afgelopen najaar aan dat geluidsberekeningen in die rapportage niet klopten.De getallen waarmee is gerekend, zijn ook gebruikt voor 'Eelde'. "Het gaat over geluidsprofielen, daar zitten net zoals bij Lelystad Airport foutjes in", zegt De Jong. "Die fouten moeten worden aangepast en dat levert vertraging op."Waarom het repareren van de fouten maar liefst acht maanden duurt, is ook voor De Jong een raadsel. "We zijn afhankelijk van het ministerie. Onze vraag staat daar uit. Het is nu al een tijdje stil en we willen graag door."Het kan nu nog zeker één tot twee jaar duren voordat het nieuwe luchthavenbesluit en daarmee de uitbreidingsplannen kunnen worden doorgezet. De luchthaven verwacht geen consequenties van een nieuwe rapportage.