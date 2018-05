Zoek het uit! - Waarom hangen er overal nestkastjes zo laag bij de grond?

BORGER - Bij de Anne de Vrieshoek, richting de Hoge Stoep, hangen heel veel nestkastjes laag boven de grond. Waarom hangen die daar? Dat vraagt Peter Schuurbiers zich af.

Overal in de provincie zie je ze hangen, de nestkastjes. En inderdaad, sommige hangen heel laag, terwijl andere hoog in de boom te vinden zijn. Voor het antwoord op die vraag gaan we naar het Boomkroonpad. Daar hangen heel veel exemplaren. Sommige zelfs op maar een meter hoog.Boswachter Jenne Wolters heeft een deel van de nestkastjes zelf opgehangen. Bij het Boomkroonpad is zelfs een muur vol met huisjes voor de vogels. “We hebben er zelfs een informatiebord bij opgehangen zodat iedereen kan zien welke vogel in welk huisje hoort", legt Wolters uit.En dat is meteen het antwoord op de vraag van meneer Schuurbiers. “Die kastjes hangen zo laag voor educatiedoeleinden. Kinderen kunnen dan goed in de kastjes kijken. En als het te druk wordt voor de vogel, omdat de eitjes bijvoorbeeld bijna uitkomen, dan draaien we de deur op slot."Iedereen is welkom om het deksel van het nestkastje te halen en even binnen te kijken. “Wel eerst even kloppen, want dan weet de vogel dat je eraan komt. En niet voor het vlieggaatje gaan staan. Als de vogel dan naar buiten vliegt, knalt ie niet tegen je aan”, zegt Wolters.Met onze rubriek 'Zoek het uit!' willen we door jullie aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen.