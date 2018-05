Naam Dirk Guichelaar voor even in nis van vermoorde Andrea Luten

DE WIJK - De naam van Dirk Guichelaar komt op een tijdelijk bordje te staan in de nis van Andrea Luten. Zij werd op 10 mei 1993 op 15-jarige leeftijd vermoord in het Gijsselterbos.

Guichelaar besloot hierna om op zijn land in Elim een klaagmuur te bouwen als een aanklacht tegen het zinloze geweld in de samenleving.Hier gaf de gemeente Hoogeveen geen toestemming voor, waarna deze werd afgebroken. Als antwoord hierop kwam de Muur tegen Geweld, met toestemming van de gemeente De Wolden. Dit is een herdenkingsmonument in het leven geroepen voor slachtoffers van zinloos geweld.Een groep betrokkenen wilde de naam van Dirk Guichelaar graag op het informatiepaneel die bij de muur staat, omdat die er zonder hem niet zou zijn gekomen. Daar geeft het bestuur geen toestemming voor. Hij wordt op het paneel omschreven als 'een vrije boer in het Drentse Elim'.Betrokkenen kwamen daarom met een ander voorstel: een bordje met de naam van Guichelaar in de nis van Andea Luten, dat 10 mei geplaatst wordt en drie dagen later weer wordt verwijderd. Met dit verzoek gaat het bestuur wel akkoord.