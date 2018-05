'Wereldkampioenschappen wielrennen moeten het Noorden op zijn kop zetten'

ASSEN - "Wij willen het beste WK ooit organiseren." Dat zegt oud-schaatsster en ambassadeur van de wereldkampioenschappen wielrennen Renate Groenewold, nadat de provincies Drenthe en Groningen het licht op groen hebben gezet om de WK in 2020 binnen te halen.

De stichting WK2020 heeft de steun van de colleges van Gedeputeerde Staten van beide provincies, die vandaag een positief advies hebben uitgebracht om het evenement te ondersteunen. De provincie Drenthe stelt 5 miljoen euro beschikbaar, vanuit Groningen gaat het om een bijdrage van 5,8 miljoen euro. Later deze maand moet het voorstel nog goed worden gekeurd door de leden van Provinciale Staten."Het mooie is dat wij als Nederland, maar ook hier in het Noorden, een fietsregio zijn. Sporttechnisch wil je dat voor de sporters goed neerzetten. Het moet goed geregeld zijn en veilig zijn. De beste WK ooit organiseren gaat ook over de beleving. De beleving voor de sporters, maar ook de beleving voor de toeschouwers. Dat is wat wij willen neerzetten", zegt Groenewold."Het is een topsportevenement, maar ook de spin-off is ontzettend belangrijk. Het moet het Noorden op zijn kop zetten en iedereen moet weten dat wij hier iets fantastisch hebben en dat wij iets goed kunnen organiseren. Dat hebben we al laten zien met de Giro in 2002 en de Vuelta in 2015."Groenewold is verheugd over de financiële steun van beide provincies. "Het is een supermooi bericht, waarbij wij weer een stap dichterbij zijn bij het daadwerkelijk organiseren van de WK in 2020. Het is fijn dat beide provincies het zien zitten. De randvoorwaarden moeten wij in orde hebben. Dus dit is een stap in de goede richting. Hier word ik wel blij van."Ook gedeputeerde Henk Jumelet ziet veel enthousiasme bij de stichting en de initiatiefnemers om de WK binnen te halen. Voor hem behelst de financiering meer dan alleen de wereldkampioenschappen. "Het is een hoog bedrag, maar tegelijkertijd weten we ook dat het ons niet gaat om de WK wielrennen als doel op zich. We willen graag een groot sportevenement in het Noorden van het land, dus in Groningen en Drenthe", zegt Jumelet.Volgens hem is het voor de provincie belangrijk te laten zien wat het in huis heeft. "Denk aan recreatie, toerisme en de breedtesport. Het zou een impuls zijn voor vele facetten van Drenthe. En dan is een WK wielrennen een uitgelezen mogelijkheid om daar aan bij te dragen."Jumelet noemt het garant staan van 5 miljoen euro vooral een vliegwiel. "De provincie organiseert het evenement niet zelf. Het bedrag dat wij hebben genoemd als garantiebedrag is een subsidie. Dat is ook het maximale bedrag wat wij daaraan uitgeven."Provinciale Staten in Drenthe beslissen op 6 juni of ze toestemmen. De Staten in Groningen laten een week eerder weten of ze het geld definitief toewijzen. Jumelet heeft daar vertrouwen in. "Ik vind het altijd goed om de discussie aan te gaan, maar ik denk dat we goede argumenten hebben en ik denk dat ze positief zullen besluiten."De totale begroting van de WK komt uit op een bedrag van 15 miljoen euro. De organisatie hoopt de rest van het geld los te weken bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het bedrijfsleven.Het is de bedoeling dat de wereldkampioenschappen in meerdere disciplines in acht dagen worden verreden. "Op de Grote Markt in Groningen zal gestart worden voor de tijdritten bij de mannen en de vrouwen. De wegwedstrijden in deze categorieën beginnen in Emmen. Gieten, Appingedam en Veendam zijn startlocaties voor andere categorieën. Alle wedstrijden finishen op het TT Circuit'', aldus Groenewold.In de derde week van juni horen Drenthe en Groningen van de internationale wielerbond UCI of ze de WK in 2020 daadwerkelijk mogen organiseren. Drenthe en Groningen mikten eigenlijk op 2023, maar problemen bij de Italiaanse organisatoren van de WK over twee jaar deden de UCI de blik op Nederland richten.