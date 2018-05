Deel dit artikel:











‘Mijn ex liegt harder dan de JSF kan vliegen’ De rechtbank in Assen (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Voor het mishandelen van zijn ex-vriendin en een poging tot doodslag op haar nieuwe vriend, eiste het Openbaar Ministerie anderhalf jaar cel tegen een 37-jarige man uit Geesbrug. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk.

De Geesbrugger viel de nieuwe vriend van zijn ex aan op 24 oktober 2016 bij haar huis in Hoogeveen. Hij was die dag bij haar en de kinderen geweest en toen haar nieuwe vriend ’s avonds appte dat hij langskwam, besloot de man uit Geesbrug dat hij hem eens goed de waarheid te zeggen.



'Van mijn vrouwtje afblijven'

In zijn ogen was zijn relatie met de vrouw namelijk nog helemaal niet over, maar juist weer hersteld, nadat de vrouw was vreemdgegaan met de andere man. “Ik deed de voordeur open, omdat ik hem wilde vertellen dat hij van mijn vrouwtje moest afblijven, maar toen gaf hij me uit het niets een klap”, vertelde de man uit Geesbrug in de rechtbank.



Daarna ontstond een vechtpartij, waarbij de Geesbrugger de sterkste bleek en rake klappen uitdeelde. Totdat hij naar eigen zeggen zelf een paar tikken kreeg van zijn vriendin. Die sloeg hem met een schep. “Die heb ik afgepakt en daarmee ben ik achter die man aangegaan, terwijl hij naar de auto strompelde”, bekende de man.



Hij sloeg het slachtoffer meerdere keren op de rug en het hoofd. De man liep onder meer een flinke hoofdwond en een breuk in het gezicht op. Hij ging er met zijn nieuwe vriendin met de auto vandoor.



Liegen

De vrouw belde de politie en vertelde dat ook zij was geslagen door haar ex. Ook zei ze dat hun relatie al negen maanden uit was, maar dat haar ex-vriend haar regelmatig lastigviel en de situatie niet kon accepteren. “Mijn ex liegt harder dan de Joint Strike Fighter kan vliegen”, aldus de Geesbrugger, die zich tijdens de rechtszaak flink opwond.



Zijn advocaat Hugo Pellinkhof pleitte voor vrijspraak, omdat de man volgens hem niet de bedoeling had de nieuwe vriend van zijn ex te doden. Ook de mishandeling van de vrouw zelf, is volgens Pellinkhof niet te bewezen.