OM verdenkt Iraakse artiest uit Sleen van bijstandsfraude Het OM verdenkt een Iraakse man uit Sleen van fraude (foto: Pixabay)

SLEEN - Een van oorsprong Iraakse inwoner van Sleen wordt verdacht voor meer dan een ton uitkeringsfraude te hebben gepleegd. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaf de man tussen januari 2010 en oktober vorig jaar inkomsten van zijn werk als zanger en voor een stichting niet op bij de sociale dienst van de gemeente Coevorden.

Dat bleek dinsdag in de rechtbank in Assen, waar de man zou terechtstaan voor de fraude. De rechtbank stelde de zaak op het laatste moment uit vanwege tijdgebrek.



‘Zingen is hobby’

Het exacte fraudebedrag wil de officier van justitie pas zeggen als de zaak inhoudelijk behandeld wordt. Ze wilde dinsdag alleen kwijt dat het om meer dan 100.000 euro gaat. De man, naar eigen zeggen bij de Koerdische bevolking van Irak heel bekend is, ontkent de bijstandsfraude. Hij zegt dat zingen zijn hobby is en hij niks heeft verdiend.



Volgens het OM verdiende hij geld met optredens in Irak. Maar ook in Duitsland en bij de Koerdische gemeenschap in de Verenigde Staten. Behalve geld kreeg hij ook giften, zoals de vliegtickets om er te komen. Daarnaast zou hij werkzaamheden hebben verricht voor de door hem opgerichte stichting Kind zijn in Irak en het Midden-Oosten. De Slener is voorzitter en zou ook voor dat werk giften hebben ontvangen.



Als je een bijstandsuitkering krijgt, ben je verplicht al je werkzaamheden en inkomsten op te geven aan de sociale dienst van de gemeente. Die stelt de uitkering dan, afhankelijk van de inkomsten, bij.



Getuigen

Advocate Yvonne van der Pol, die de Iraakse man bijstaat, had vier getuigen meegenomen naar de zitting, die ze wilde horen. Daarbij waren ook twee medewerkers van de sociale recherche die de fraude hebben onderzocht. De rechtbank vond het dossier duidelijk genoeg en wees alle getuigen af.



Daarna verzocht Van der Pol om uitstel van de zaak, omdat ze zich niet goed genoeg had kunnen voorbereiden. Ook vroeg ze de rechtbank 97 YouTube-filmpjes van optredens van haar cliënt te mogen bekijken tijdens de zitting. “Mevrouw, dat kunt u niet menen”, verzuchtte een getergde rechtbankvoorzitter Elly Lähkamp.



Uitstel

Na overleg, besloot de rechtbank ook daarmee niet akkoord te gaan. De voorzitter merkte daarbij op dat het Van der Pols taak is goed voorbereid naar een zitting te komen. Omdat toen, zonder inhoudelijke behandeling, al anderhalf uur om was en er nog andere zaken gepland stonden, stelde de rechtbank de zaak alsnog uit. Wanneer hij opnieuw op de rol komt, is nog niet bekend.