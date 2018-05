Buitengebieden Hoogeveen krijgen glasvezel

HOOGEVEEN - De veendorpen in de gemeente Hoogeveen krijgen glasvezel. Tiendeveen, Noordscheschut, Nieuweroord, Hollandscheveld, Nieuw Moscou, Elim en Nieuwlande krijgen het snelle internet, nadat het benodigde aantal abonnementen is afgesloten.

Het aantal aanmeldingen is deze week van 49 procent naar 52,1 procent gestegen. Daarmee is de absolute ondergrens voor glasvezelinitiatiefnemer RE-NET om te starten met de aanleg bereikt. Bij een lager aantal dan 50 procent is het glasvezelproject niet rendabel; 1 procent staat voor ongeveer tien aansluitingen.Wethouder Jan Steenbergen is blij met de aanleg van glasvezel in de veendorpen. "Dit is fantastisch nieuws voor de inwoners. Snel internet is ook cruciaal voor de economische ontwikkeling van de gemeente. Bedrijven en inwoners in het buitengebied, en ook in de kernen, hebben goede verbinding nodig om mee te kunnen en blijven gaan met de ontwikkelingen in de toekomst. Met glasvezel haal je de modernste technologie met een enorme capaciteit in huis."RE-NET is een dochter-onderneming van Rendo. In Drenthe en Overijssel heeft RE-NET verschillende glasvezelprojecten lopen. Begin dit jaar lukte het samen met initiatiefnemers uit Pesse, Fluitenberg en Stuifzand om voor het project 'Zaanddörpen op Glas' voldoende aanmeldingen te krijgen. Van de provincie krijgt RE-NET daar een miljoenenlening voor.RE-NET begint in september met de werkzaamheden.