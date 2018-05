Kiest Lukkien voor Loen of Veendorp?

VOETBAL - Dick Lukkien liet gisteren na de training weten dat hij de opstelling voor de eerste play-offwedstrijd, aanstaande donderdag tegen NEC, nagenoeg in zijn hoofd had. Hij dubde nog over één positie. Welke positie wilde hij gisteren niet zeggen. Vandaag werd het duidelijk: De oefenmeester van FC Emmen twijfelt tussen Youri Loen en Keziah Veendorp.

De keuze is niet moeilijk lijkt me. Youri Loen

Heel anders is het niet op het middenveld. Ik moet meer lopen, maar dat is geen probleem. Keziah Veendorp

De vier in de achterste linie zijn dezelfde spelers die de laatste weken speelden: Dennis Telgenkamp in het doel, met voor hem Jeroen Veldmate en Nick Bakker in het centrum en aan de zijkanten Stef Gronsveld (rechts) en Gersom Klok (links). Anco Jansen en clubtopscorer Cas Peters vormen het spitsenduo en op het middenveld zijn Michael Chacon, Glenn Bijl en Alexander Bannink 'zekerheidjes'.Maar wie komt erbij als vierde middenvelder: de ervaren linkermiddenvelder Loen of kiest Lukkien voor de variant waarmee hij in de voorbereiding wel eens speelde, met Veendorp als vierde middenvelder?De keuze heeft, zonder verder in details te treden, natuurlijk te maken met de balans in het elftal. Met welk viertal denkt Lukkien NEC het meeste pijn te kunnen doen?Volgens Loen is twijfel niet nodig. "Nee, het lijkt me duidelijk dat ik moet spelen", zegt de Nijmegenaar met een glimlach. "Maar eerlijk, ik heb dit seizoen 32 duels gespeeld. De laatste tijd ging het wat minder en ben ik er af en toe naast gezet door de trainer, maar de laatste weken voel ik dat het weer beter gaat. Ik hoop in ieder geval dat ik speel tegen mijn oude club."Als Veendorp start is het voor hem weer even omschakelen omdat hij dit seizoen voornamelijk als centrumverdediger speelde. "Het is weer nieuw, maar in de voorbereiding heb ik ook redelijk vaak op die positie gespeeld. Heel anders is het ook weer niet. Ja, ik zal meer moeten lopen, maar dat is niet erg."Net als Loen raakte Veendorp, die in de eerste seizoenshelft de revelatie was bij de Drentse club, zijn basisplek kwijt. "Ik begreep het niet, maar moest het wel begrijpen. Ik heb er eventjes om gerouwd maar toch redelijk snel de knop omgedraaid, ook omdat we ergens mee bezig zijn als team en daar is iedereen voor nodig."