Loen gaat FC Emmen verlaten: Kijken hoe het in ander land is Youri Loen gaat FC Emmen na dit seizoen verlaten

VOETBAL - Youri Loen gaat donderdag, als hij mag starten tegen NEC, beginnen aan zijn afscheidstournee met FC Emmen. Na twee jaar Drentse dienst mikt hij deze zomer op een nieuwe club: in het buitenland.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De middenvelder laat weten dat hij toe is aan iets nieuws. "Ik heb in Nederland overal gespeeld, in het Zuiden, Oosten, Westen en Noorden. Ik ben 27 en voel dat ik klaar ben voor een nieuwe uitdaging. Het is niet zo dat ik een voorkeur heb voor een bepaald land. Het belangrijkste is uiteindelijk natuurlijk dat ik mijn salaris ontvang. Het kan dan ook gewoon in Duitsland. Ik wil ervaren hoe het er in een ander land aan toe gaat."



Gok

De keuze van de geboren Nijmegenaar, die dus donderdag en zondag tegen zijn oude club in actie komt in de play-offs, is definitief. "Tenminste, in mijn hoofd heb ik die keuze gemaakt. Natuurlijk zou ik het helemaal niet erg vinden om met FC Emmen naar de eredivisie te gaan, maar in eerste instantie neem ik de gok om een andere club te vinden."



Acht competitiegoals

Loen speelde in zijn loopbaan voor NEC, FC Dordrecht, Sparta en Fortuna Sittard voordat hij naar Emmen kwam. In dienst van de Drentse club maakte hij acht competitiegoals.