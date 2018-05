Deel dit artikel:











Aardrijkskundestudenten komen al 15 jaar naar Orvelte, maar voor hoe lang nog? Studenten onderzoeken de bodem door klei te proeven (foto: RTV Drenthe) Studenten doen bodemmetingen in Orvelte (foto: RTV Drenthe)

ORVELTE - Al 15 jaar lang komen docenten aardrijkskunde in opleiding vanuit het hele land naar Orvelte om daar iets te leren over veldwerk in het Drentse landschap. Maar dit jaar misschien voor de laatste keer, want de locatie wordt voor studenten te duur.

Geschreven door Josien Feitsma

Orvelte is inmiddels een bekende plek onder aardrijkskundedocenten. Het programma waarbij van verschillende docentenopleidingen in Nederland (Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam) studenten naar Orvelte komen, is in 2004 begonnen. Eerdere veldwerken zijn al sinds de jaren '80 actief.



Bij elkaar opgeteld zijn er in de afgelopen jaren zo'n 600 aardrijkskundedocenten naar Drenthe gekomen voor het veldwerk. "We hebben nu al dat er studenten zijn die stagelopen bij een docent die ook in Orvelte is geweest", vertelt docent Fer Hooghuis van de Radboud Universiteit, die dit jaar voor de vijftiende keer meegaat.



Locatiekeuze

Bij het veldwerk gaan de toekomstige aardrijkskundedocenten van de opleidingen het land op. De bedoeling is dat zij kennismaken met het fysisch en sociaal-geografisch veldwerk en een idee krijgen die kennis op een interessante manier in de klas te kunnen overdragen.



De locatie Orvelte biedt daarbij uitkomst. "De locatie is gewoon perfect voor ons. We hebben hier alle faciliteiten zoals een lesgebouw, fietsen en grondboren. We hebben hier een fantastisch landschap waar gewoon heel veel in gebeurt. Ook als je kijkt naar sociale geografie met vraagstukken die hier liggen", licht Hooghuis toe.



Eye-opener

Naast dat de locatie alle faciliteiten heeft, is het ook een eye-opener voor sommige studenten uit het Westen. "Het blijkt gewoon dat een aantal mensen in Nederland - nu overdrijf ik een beetje, uit de Randstad - denken dat Nederland ophoudt na Utrecht. Dan is het gewoon verrassend wat ze in Drenthe te zien hebben. Kijk bijvoorbeeld naar de internetaansluiting. Als je in Amsterdam bent, heb je bij iedere provider geen enkel probleem. Hier is dan toch een lichtelijke ergernis over de traagheid van het internet. Ik heb vanmorgen ook aan leerlingen gevraagd: hoe is het, wakker worden tussen de vogeltjes in plaats van de tramrails?"



Student Vera van der Zwan van de Universiteit van Utrecht is het hiermee eens. "Ik vind dat je als aardrijkskundedocent echt wat moet weten, niet alleen van je eigen omgeving, van de stad, maar ook van de rest van Nederland en van de wereld. Als je niet helemaal weet wat er buiten je stad gebeurt, dan ben je ook geen goede aardrijkskundedocent."



Laatste keer?

Sinds juli 2016 valt Veldwerk Orvelte onder de Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid en kunnen de universiteiten gebruik maken van extra voorzieningen. Daar hangt echter ook een prijskaartje aan vast, noemt Hooghuis. "We moeten het doen met het collegegeld van studenten. We mogen geen extra gelden vragen. De zaak is hier ontzettend geprofessionaliseerd, maar daar zijn ook de kosten mee omhoog gegaan. En de prijs dreigt nu gewoon te hoog te worden, want het moet voor studenten wel betaalbaar blijven."



Hooghuis hoopt dat dit niet de laatste keer is in Orvelte. "Mijn collega's en ik zijn altijd met veel plezier naar Orvelte gekomen, want anders doe je dat geen vijftien jaar lang. Maar afhankelijk van de prijs, moeten we wel gaan kijken of er alternatieven zijn. Het is juist die wisselwerking met de contacten die we hier hebben opgebouwd, met het centrum en met mensen uit de omgeving. Dat is één van de redenen waarom Orvelte een meerwaarde heeft. En problemen met de boeren, op wiens land we veldwerk doen, hebben we nog nooit gehad."