Automobilist uit Zuidlaren scheurt over A7: rijbewijs kwijt Zuidlaarder rijdt veel te hard (foto: RTV Drenthe)

GRONINGEN - Een 27-jarige automobilist uit Zuidlaren is gisteravond op de A7 van de weg gehaald.

De man reed tussen Hoogkerk en Groningen 181 kilometer per uur, waar 100 is toegestaan. Hij bleek ook te veel te hebben gedronken. Het rijbewijs van de Zuidlaarder werd ingenomen en hij moest mee naar het bureau.



Daar bleek dat hij ook nog negentien dagen hechtenis open had staan.



