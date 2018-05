Keziah Veendorp: Basis of niet, teleurstelling mag je nu niet meenemen (met video)

VOETBAL - Vandaag wordt duidelijk of FC Emmen morgen, in het eerste halve finaleduel in de play-offs tegen NEC, gaat starten met Youri Loen of Keziah Veendorp op het middenveld.

Kiest Lukkien voor Loen of Veendorp?

Beide spelers willen vanzelfsprekend dolgraag starten en dat steken ze niet onder stoelen of banken.Met name Loen heeft meerdere belangen bij een basisplek. Hij ontmoet de club uit zijn woonplaats, de club waar zijn loopbaan ook begon. Daarnaast hoopt hij zich in de komende duels in de kijker te spelen van een interessante buitenlandse club.Voor Veendorp zou het, na een aantal zware weken omdat hij door Lukkien uit de basis werd gehaald, eerherstel betekenen. "Ik kon het niet begrijpen dat ik eruit werd gehaald. Het is me wel uitgelegd. Daarna heb ik even gerouwd, maar ook snel weer de knop omgezet. Toch kan ik niet ontkennen dat het waardeloos is om je basisplek te verliezen, zeker op dit moment in het seizoen maar ik heb goede hoop dat ik zal starten tegen NEC. De trainer weet waar mijn kracht ligt.. ik denk dat ik kan zorgen voor een stukje balans op het middenveld."Loen was er vorig seizoen ook bij toen NEC in de halve finale over twee duels veel te sterk was voor Emmen. "Maar dat is nu anders. Het niveau ligt veel dichter bij elkaar. Wij zijn sterker geworden en NEC zwakker. Bovendien gaat het daar niet zo lekker op dit moment. De supporters klagen steen en been. Ja, ik krijg dat wel mee als ik in de stad loop. Je merkt dat er angst is. Daar moeten wij van zien te profiteren."Veendorp is een stuk minder bezig met de opponent van morgen en zondag. "Ik kijk vooral naar onze eigen ploeg en ik vind dat we zeer lastig te verslaan zijn. We hebben ergens naartoe gewerkt met z'n allen en dat gevoel begint steeds meer te leven. We willen heel graag en juist daarom ben ik ervan overtuigd dat we die wedstrijden ook winnend zullen afsluiten. Het is niet zo dat ik zeg dat we favoriet zijn. NEC eindige boven Emmen, maar toch hebben we vier punten van ze gepakt dit seizoen. Laat ik het zo zeggen, ik vind dat we thuis gewoon de favoriet zijn."Vanzelfsprekend zullen Veendorp en Loen teleurgesteld zijn als ze niet starten. "Maar die teleurstelling moeten we niet meenemen naar de wedstrijden", besluit Veendorp. "We zitten in de halve finale van de play-offs en als we echt wat willen dan moeten we een team zijn en we zijn alleen een team als iedereen er staat en niet alleen de eerste elf en de technische staf."