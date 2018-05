Proef met praktijkondersteuner jeugdzorg is succes in Assen

ASSEN - Huisartspraktijken in Hoogeveen gaan praktijkondersteuners inzetten voor jeugdzorg. Daardoor moet de jeugdhulp in de gemeente verbeterd worden.

Op andere plekken in Drenthe is er al ervaring mee opgedaan. Bijvoorbeeld in Assen, waar alle huisartsen meedoen aan een proefproject met een 'praktijkondersteuner jeugd', zoals het voluit heet.Huisarts Lamiek Westerhof over de proef:"De jongere komt eerst bij de huisarts op het spreekuur. Wij praten dan met zo'n jongere en kijken wat de oorzaken zijn van de problemen. Op dit moment kunnen we daarna meteen verwijzen naar een praktijkondersteuner jeugd. Die gaat vervolgens verder in gesprek met de puber. De praktijkondersteuner gaat kijken hoe het leven van de jongere eruitziet en of er dingen zijn waar het kind tegenaan loopt, thuis, op school, of met vrienden.""Waar het om gaat, is dat er direct en adequaat hulp kan worden verleend aan het kind. We komen uit een systeem waarbij er heel lange wachttijden waren.""Er is veel veranderd in de jeugdzorg, drie jaar geleden inmiddels. Gemeenten werden verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. Dat was een enorme klus en dan kwam er ook nog een bezuiniging bij. In mijn optiek was dat bijna een onmogelijk taak. De praktijk was dat er soms een wachttijd van meerdere maanden was.""Als huisartsen hebben we toen gezegd: 'Dit is niet goed.' We zijn in gesprek gegaan met de gemeente en hebben het college van B en W verteld over de problemen die we ervaarden. We wisten dat er een soortgelijk project was in Enschede en daar was het zeer succesvol. Vervolgens kregen we groen licht om het in Assen te doen."Op dit moment is mijn antwoord volmondig 'ja'. Je moet het niet onderschatten. De jeugdwerkers zijn goed opgeleide mensen. Ze hebben een hbo-opleiding gehad en vaak ook extra cursussen gevolgd. Het zijn dus echt goed opgeleide mensen, die in staat zijn om problemen te verhelpen en dat zien we ook terug in de cijfers.