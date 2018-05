Deel dit artikel:











Fietspad tussen Steenwijksmoer en Dalerpeel verlicht De lampen die in het fietspad zijn aangebracht. Het vernieuwde fietspad in Dalerpeel wordt geopend (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe) Het vernieuwde fietspad in Dalerpeel wordt geopend (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe) Het fietspad tussen Steenwijksmoer en Dalerpeel Het vernieuwde fietspad in Dalerpeel wordt geopend (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe)

DALERPEEL - Het fietspad tussen Steenwijksmoer en Dalerpeel heeft vanaf vandaag verlichting. Het pad is een bekende fietsroute voor scholieren en toeristen. "Als het donker is, geeft dat toch een gevoel van onveiligheid en bij schoolgaande jeugd vinden we het een belangrijke zaak dat het goed geregeld is", aldus wethouder Jeroen Huizing.

Geschreven door Tiffany Frasa

"Het was echt nodig", bevestigt Bert Kleine van Plaatselijk Belang Coevorden. "Het pad was hartstikke slecht en iedereen gaat hier in de winter ook over naar school. Dan moet je gewoon een goed fietspad hebben."



Zonne-energie

"In zo'n natuurgebied wilden we geen overdaad aan verlichting", vertelt Huizing. "Daarom hebben we gezocht naar deze innovatieve oplossing en hebben we de verlichting in het fietspad zelf aangebracht." De ronde lichten werken op zonne-energie, dus er zijn geen ondergrondse kabels nodig. "De ledlampen geven genoeg licht om het hele fietspad te verlichten."



Uniek

Het is de eerste keer dat de gemeente deze manier van verlichten gebruikt. "Als het bevalt, willen we het op meer plekken toe gaan passen", zegt Huizing.



De weg tussen Oosterhesselen en Sleen is door Plaatselijk Belang al een aantal keer aangekaart en de weg van Sleen naar Erm staat hoog op het verlanglijstje van de gemeente, voor de leerlingen die in Emmen naar school gaan. "Dat zijn de twee die we op korte termijn gaan aanpakken."