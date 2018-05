Geert Cazemier (15) uit Smilde overleden

Geert en zijn motor in de huiskamer (foto:RTV Drenthe)

SMILDE - Geert Cazemier uit Smilde is op 15-jarige leeftijd overleden. In januari 2017 werd bij hem een ongeneeslijke hersenstamtumor ontdekt.

Geert kwam in het nieuws, nadat zijn buurvrouw begin dit jaar een actie begon om zijn hartenwens in vervulling te laten gaan: de aanschaf van een speciale crossmotor.De motor kwam er en stond te pronken in de huiskamer. Geert heeft er nooit op kunnen rijden. Hij overleed op 7 mei.