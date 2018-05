Bekijk hier hoeveel mensen de ziekte van Lyme opliepen in jouw gemeente

DIEVER - In de gemeente Westerveld raakten afgelopen jaar van alle Nederlandse gemeenten relatief de meeste mensen besmet met de ziekte van Lyme.

Drenthe loopt sowieso voorop als het gaat om het aantal besmettingen, blijkt uit cijfers van het RIVM en Tekenradar De ziekte van Lyme ontstaat na een tekenbeet. Het aantal mensen met de ziekte van Lyme is in ruim twintig jaar tijd verviervoudigd in ons land. Afgelopen jaar meldden 25.500 mensen zich na een tekenbeet met een ring- of vlekvormige huiduitslag, het eerste teken van de ziekte van Lyme.De kleine zwarte beestjes bijten zich vast in je huid en voeden zich met bloed. Door het speeksel van het beestje kan het de bacterie overdragen die Lyme veroorzaakt. De toename van het aantal teken in Nederland is volgens Kees van den Wijngaard, onderzoeker van het RIVM, een van de belangrijkste redenen voor de toename van het aantal mensen met Lyme.Volgens de onderzoeker is het grote aantal mensen met Lyme in het noordoosten te verklaren door de natuurgebieden. Teken leven namelijk in natuurgebieden met een vochtige bodem en die zijn er veel in Drenthe, Overijssel en delen van Gelderland.Kun je het kaartje niet bekijken? Klik hier