Aa en Hunze mocht komst windmolens niet tegenhouden

DEN HAAG - De Raad van State blijft erbij dat de de gemeente Aa en Hunze ten onrechte de bouw van zestien windmolens probeerde tegen te houden in Windpark Drentse Monden en Oostermoer.

Vorig jaar maart meldde de Raad dit ook al in een voorlopige uitspraak Het bestemmingsplan van de gemeente was in strijd met plannen van het Rijk, die net een week eerder waren vastgesteld. Het toenmalige ministerie van Economische Zaken en projectontwikkelaar Raedthuys sleepten de gemeente voor de rechter. Begin dit jaar trok de gemeente het bestemmingsplan al terug Het ministerie is door de rechter niet ontvankelijk verklaard, omdat het geen zienswijze had ingediend. Raedthuys krijgt wel gelijk van de rechter. Aa en Hunze moet daarom ruim duizend euro aan proceskosten vergoeden.