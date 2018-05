Deel dit artikel:











Stef Gronsveld verlengt contract bij FC Emmen Stef Gronsveld heeft zijn contract bij FC Emmen verlengd

VOETBAL - Stef Gronsveld speelt ook volgend seizoen voor FC Emmen. De 22-jarige verdediger en de Drentse club kwamen een nieuw contract voor één plus één jaar overeen.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Gronsveld kwam twee jaar geleden over van Feyenoord, waar hij sinds zijn elfde in de jeugdopleiding speelde. Bij de Rotterdamse club werd de rechtsback eind april 2014 beloond met een eerste profcontract van drie jaar, maar liep hij al in een vroeg stadium van de voorbereiding op het seizoen 2015-2016 een zware hamstringblessure op.



Die blessure hield hem ook het vorig seizoen, bij FC Emmen, het complete jaar aan de kant en ook dit seizoen moest hij lang wachten voordat hij zijn eerste minuten kon maken. Op 15 maart maakte hij zijn basisdebuut en sindsdien is hij een vaste waarde in het keurkorps van Dick Lukkien.