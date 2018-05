Stelling: FC Emmen is klaar voor de eredivisie

EMMEN - FC Emmen maakt kans om voor het eerst in de clubgeschiedenis volgend seizoen uit te komen in de eredivisie.

De ploeg van coach Dick Lukkien speelt morgenmiddag tegen NEC de eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs. De return is zondag 13 mei. De winnaar mag in de finale tegen FC Dordrecht of Sparta strijden om promotie.De club en de trouwe supporters hopen hartstochtelijk dat FC Emmen de stap naar de hoogste voetbalafdeling van Nederland maakt. Landelijk lijken daar niet veel mensen rekening mee te houden. NEC en Sparta zijn favoriet.Geef je FC Emmen een kans? Is de club sportief en organisatorisch toe aan voetballen op het hoogste niveau? Of is de eredivisie een maatje te groot?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren vroegen we of je thuisblijft voor het Eurovisiesongfestival. Een overgrote meerderheid van 95 procent doet dat niet. In totaal brachten 2.611 mensen een stem uit.