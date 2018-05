Beluister hier de documentaire over de brand bij De Punt

EELDE/DE PUNT - Vandaag is het precies tien jaar geleden dat een loodsbrand op een scheepswerf bij De Punt drie brandweermannen het leven kostte. Vanmiddag wordt daarbij stilgestaan tijdens een herinneringsbijeenkomst.

De brandweer had het vuur destijds na vijf uur onder controle. Binnen het korps smeult de brand nog altijd na. Verslaggever Marjolein Knol sprak met verschillende betrokkenen, onder wie Anne Kregel. Beter bekend als Balou.Op Radio Drenthe zonden we om 12.30 uur de documentaireuit. De documentaire is ook online te vinden.Het verhaal over Balou kun je hier lezen: De grafrede bleek niet nodig voor Balou