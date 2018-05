Deel dit artikel:











Na 42 jaar sluit Rieks ten Kate de tap "Vroeger ging het er heel anders aan toe", aldus Ten Kate (foto: RTV Drenthe / Robert Jansema)

ZUIDWOLDE - Meer dan 40 jaar heeft Rieks ten Kate zijn eigen café in het centrum van Zuidwolde draaiende gehouden. Nu de kroegbaas de 60 ruimschoots is gepasseerd, breit hij een einde aan zijn carrière.

Geschreven door Robert Jansema

Samen met zijn ouders opende Ten Kate in 1975 de deuren van 'Den Kaat'. "Een roerige tijd, die jaren '70", lacht Rieks. Volgens de 62-jarige uitbater is er veel veranderd in die jaren.



"Wat mij het meest heeft verbaasd, is de verandering van het publiek. Mensen zijn minder ruig en socialer. Als ik zie hoe de jeugd nu met elkaar omgaat, doet mij dat goed", vertelt Rieks.



Het geheim van Rieks

"Wat heel belangrijk is bij een café, is het personeel. Ik heb mensen die al meer dan 35 jaar voor mij werken." Een glimlach en een bedankje betekenen veel volgens Rieks.



Wet- en regelgeving

"Alle regeltjes en wetten van de afgelopen jaren hebben toch een behoorlijke impact op de cafébranche. Ik merk dat kleine dorpscafés het na de crisis nog steeds moeilijk hebben.



Zodra Ten Kate zijn café heeft verkocht, wil hij graag reizen gaan maken. Ook wil de Zuidwoldiger zich inzetten als vrijwilliger in zijn dorp.