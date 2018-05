Deel dit artikel:











Treinverkeer gestremd tijdens hemelvaartsweekend: extra bussen Treinverkeer gestremd tijdens hemelvaartsweekend (foto: RTV Drenthe)

ASSEN/HOOGEVEEN - Op verschillende trajecten in Drenthe en Groningen is het treinverkeer wegens werkzaamheden gestremd dit hemelvaartsweekend.

Er rijden op deze trajecten bussen in plaats van treinen. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van 15 tot 45 minuten.



Geen treinen

In Groningen werkt Prorail op verschillende plaatsen aan het spoor. Ook wordt een tunnel onder het spoor aangelegd. Op station Assen wordt de tijdelijke loopbrug verwijderd en het nieuwe station geopend.



Daarom rijden er van morgen tot en met zondag geen treinen op het traject Groningen-Assen en het traject Groningen-Winschoten. Van morgen tot en met zaterdag rijden de treinen ook niet tussen Assen en Hoogeveen.



De NS en Arriva zetten op deze trajecten vervangende bussen in. Ook Qbuzz rijdt extra ritten.



Snelbus

Qbuzz zet tussen morgen en zaterdag rechtstreekse snelbussen in op de route van Winschoten via Veendam naar Hoogeveen. In Hoogeveen sluit deze snelbus aan op de Intercity Zwolle-Den Haag.



Qliner 309

Vanwege de spoorstremming rijdt Qliner 309 tussen Assen en Groningen tussen Hemelvaartsdag en zondag ook extra ritten. De bus rijdt van ’s morgens zeven uur tot middernacht twee keer per uur.