Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 9 mei Orvelte is populair bij aardrijkskundestudenten (foto: RTV Drenthe)

In het nieuws in een minuut van woensdag 9 mei onder meer aandacht voor glasvezel. Na een lange strijd zijn er eindelijk genoeg abonnementen verkocht voor snel internet in de buitengebieden van Hoogeveen. Verder nieuws over Stichting Personal Service Dogs in Tweede Exloërmond. De stichting zit in nood omdat er te weinig gastgezinnen zijn.

En het is al jarenlang een traditie: aardrijkskundestudenten die vanuit heel Nederland naar Orvelte komen voor veldwerk. Maar dat is binnenkort waarschijnlijk verleden tijd.