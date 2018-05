Deel dit artikel:











Provincie steekt ton in Drentse popcultuur De provincie stelt een ton beschikbaar (foto: Ade Johnson/ANP)

ASSEN - De provincie stelt 100.000 euro beschikbaar om de Drentse popcultuur een impuls te geven.

Het geld kan onder meer worden gebruikt voor het coachen van jonge talenten. "De overgang van een sterke basis naar de professionele top kunnen we in Drenthe beter ontwikkelen. Met coaching, doorverwijzing naar de juiste mensen en met mogelijkheden om op te treden", aldus gedeputeerde Cees Bijl.



"Waar gemeenten en culturele instellingen werken aan podia, educatie en netwerken, kan de provincie helpen bij het aanjagen van projecten om talent te ontwikkelen."



De provincie richt zich in totaal op negen activiteiten. Een voorbeeld is het Mobiel Productielab Drenthe, waar jongeren kunnen worden gecoacht en de kans krijgen samen te werken met bekende artiesten. Ook kunnen jongeren de kans krijgen om op te treden op festivals zoals Eurosonic Noorderslag.