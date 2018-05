Dit zijn de plannen voor het Drentse busvervoer in 2019

ASSEN - Extra busritten voor de Qliner 309 tussen Assen en Groningen in het weekend. En meer ritten in de spits op lijn 27 tussen Hoogeveen en Emmen.

website van het OV-Bureau Groningen Drenthe

Het zijn enkele voorstellen die het OV-bureau Groningen Drenthe doet voor de busdienstregeling van 2019.Mensen kunnen nog tot en met 11 juni meedenken over de plannen voor volgend jaar. Eind juni worden de plannen definitief gemaakt.➨ Stadslijn 1 Assen krijgt nieuwe vertrektijden, waardoor er een betere aansluiting is op de trein. 's Avonds na 22.00 uur vervalt lijn 1.​➨ Ritten van lijn 20 tussen station Meppel en de scholen vervallen in de daluren. Scholieren hebben hierdoor minder reismogelijkheden.​➨ Lijn 22 Assen - Beilen - Zweeloo gaat elk half uur rijden. Ook rijdt de bus door tot Emmen. En er komt een extra rit in de ochtendspits.​➨ Betere aansluiting in Borger van lijn 24 uit Stadskanaal op Qliner 300 naar Emmen.​➨ Lijn 27 krijgt meer ritten in de spits. Scholieren kunnen vaker van het station in Hoogeveen naar de Voltastraat reizen.​➨ Lijn 27 gaat 's avonds op werkdagen elk uur rijden.​➨ Spitslijn 36 Spier - Hoogeveen vervalt. Er waren slechts tien reizigers per dag.​➨ Lijn 37 Hoogeveen - Westerbork gaat in Hoogeveen ook langs de Voltastraat. De bus rijdt niet meer door het centrum van Hoogeveen. Lijn 33 gaat ook bij de halte Voltastraat stoppen. Scholieren kunnen hierdoor dichter bij hun school uitstappen.​➨ Lijn 44 Schoonebeek - Emmen gaat op zaterdag via het centrum van Emmen rijden. De bus rijdt dan niet langs het ziekenhuis en de scholen aan de Boermarkeweg.​➨ Lijn 86 Norg - Groningen zou volgend jaar verdwijnen, maar blijft voorlopig nog.​➨ Lijn 51 Assen gaat een nieuwe route via de Industrieweg rijden, zodat leerlingen van het Drenthe College en het Nassau College bij school kunnen uitstappen.​➨ Qliner 300 Emmen-Groningen gaat 's avonds langer doorrijden. De laatste bus vertrekt dan rond 1 uur 's nachts.​➨ Qliner 309 Assen - Groningen gaat in het weekend vaker rijden.