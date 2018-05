Anouk Nieuwenweg geselecteerd voor EK kwalificaties Oranje

Deel dit artikel:











HANDBAL - Oud-E&O-speelster Anouk Nieuwenweg uit Emmen is door bondscoach Helle Thomsen geselecteerd voor de EK kwalificatie-wedstrijden tegen Kosovo en Wit Rusland.

Geschreven door Karin Mulder

Maart vorig jaar maakte de 21-jarige rechter opbouwster haar debuut voor het nationale team in een oefeninterland tegen IJsland. Nieuwenweg is bezig met haar derde seizoen in de Eerste Bundesliga bij de Bad Wildungen Vipers.



Freriks reserve

Haar oud-collega bij E&O Merel Freriks staat op de reservelijst. De cirkelloopster, die opgroeide in Borger en Emmen, speelt net als Nieuwenweg in de Eerste Bundesliga. Zij komt uit voor de Bensheim-Auerbach Flames.



Topsportcentrum Almere

Oranje speelt op 31 mei de uitwedstrijd tegen Wit-Rusland. Twee dagen later staan de dames tegenover Kosovo. Beide wedstrijden worden gespeeld in het Topsportcentrum in Almere en zijn allebei al uitverkocht.