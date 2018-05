Omwonenden Gijsselterweg discussiëren over toekomst N375

ZUIDWOLDE - De provincie Drenthe en de gemeente De Wolden vinden dat de N375 tussen Meppel en Pesse veiliger moet worden. Wethouder Jan van 't Zand van de gemeente De Wolden wil ook dat er snel ingegrepen wordt. "Voor het kruisend verkeer is het momenteel te onveilig."

De gevaarlijke situatie houdt mensen al een poos bezig. Een van de opties om het veiliger te maken, is de oversteek over de N375 bij de Gijsselterweg te sluiten. Inwoners van Ruinen voerden al actie tegen die mogelijke oplossing. Maar er is nog steeds onduidelijkheid. Daarom werd er gisteren een speciale bijeenkomst georganiseerd. Tijdens die bijeenkomst stond de Gijsselterweg, die over de N375 heengaat, ter discussie.Wethouder Van 't Zand trad gisteravond als een soort mediator op. "Er is een werkgroep actief die met een advies naar de provincie probeert te gaan. De N375 is een regionale weg, de wegen die er naar toe leiden gemeentelijk. De werkgroep heeft verschillende meningen over oplossingen. Gisteren hebben we geprobeerd die verschillende meningen bij elkaar te brengen. Er zijn mensen die willen dat de weg openblijft, dat-ie dichtgaat en er zijn mensen wie het allemaal niks uitmaakt."De weg kent vijf gelijkvloerse oversteken. In het bestaande plan zijn er ideeën om die veiliger te maken. "Daar moet wat mee gebeuren willen die oversteken beter worden", aldus de wethouder. Op dit moment wordt er gesproken over een drietal oplossingen voor het probleem: sluiting van de oversteek, een tunnelconstructie of een omleidingsroute via de iets verderop liggende rotonde.Op 18 mei is er een vervolgbijeenkomst. De wethouder is er van overtuigd dat er dan een oplossing komt.