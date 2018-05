Provincie investeert 50 miljoen in verkeersknelpunten

ASSEN - De provincie Drenthe wil investeren in een gedeeltelijke verdubbeling van de N34, de rotonde bij Gieten en de fietssnelweg Assen-Groningen. In totaal gaat het om een bedrag van meer dan vijftig miljoen euro.

In het nieuwe investeringsprogramma Verkeer en Vervoer is verder aandacht voor een goede bereikbaarheid van de A28, een snelle verbinding met de randstad en een goede achterlandverbinding met Coevorden per spoor.“Wij geven aan dat dit de investeringen zijn die zich waarschijnlijk gaan aandienen de komende tijd. Provinciale Staten zal daar uiteindelijk over beslissen. Wij hebben in ieder geval zo'n vijftig miljoen euro uitgetrokken om te kunnen blijven investeren in wegen en fietspaden”, aldus gedeputeerde Cees Bijl.De plannen van de provincie zijn bekendgemaakt tijdens de presentatie van de voorjaarsnota op het provinciehuis in Assen. Daar werd verder duidelijk dat de provincie vanaf 2020 jaarlijks 2,5 miljoen euro opzij zet voor maatregelen als het gaat om klimaat en energie.Er wordt op dit moment samen met gemeenten en waterschappen gewerkt aan een Regionale Energiestrategieën. Dit komt voort uit de wens van minister Wiebes om snel te komen tot een nationaal Klimaat- en Energieakkoord. De provincie wil in 2050 helemaal energieneutraal te zijn.De provincie stelt ook bijna vier ton extra beschikbaar voor festivals, evenementen en openluchtvoorstellingen. Het succes van het 'Pauperparadijs' en de 'Drentse Bluesopera' hebben volgens de provincie voor een vliegwieleffect gezorgd bij gemeenten en kunstinstellingen. Voor volgend jaar zijn er al twaalf grootschalige initiatieven ingediend bij de provincie.Wat verder opvalt, is dat de provincie rekeninghoudt met de komst van de Formule 1 naar Drenthe. De autoraces worden meerdere malen genoemd in de voorjaarsnota. De provincie geeft aan dat, als er om een bijdrage gevraagd gaat worden, dit uit de financieringsreserves zal moeten komen. Op dit moment zit er zo'n 75 miljoen euro in die pot.“Het is voor de organisatie belangrijk dat de gemeente en provincie positief tegenover het evenement staan. Wij willen uitstralen dat we er positief tegenover staan”, zegt Bijl. De provincie wil geen geld steken in het binnenhalen van het evenement, maar bijvoorbeeld wel aan aanpassingen in de infrastructuur op en om het circuit.