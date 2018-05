Deel dit artikel:











Man die in Hoogeveens hotel seks wilde met minderjarige gaat cel in De man is veroordeeld tot een jaar cel (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Een 48-jarige man uit het Zuid-Hollandse Boskoop is voor grooming (digitaal kinderlokken), dwingen tot sturen van naaktfoto’s en bezit van kinderporno veroordeeld tot een jaar cel.

Hiervan zijn negen maanden voorwaardelijk. De man moet zich laten behandelen. De Zuid-Hollander sprak vorig jaar in februari met een 15-jarig meisje af in een hotel in Hoogeveen.



Hij wilde daar seks met haar hebben. Sinds mei 2015 chatte hij met dit meisje, dit ging via een site voor meisjes met anorexia.



Hotel

Via de chat haalde hij haar over om naaktfoto’s te sturen. Hij wilde meer naaktfoto’s en dreigde met publicatie als zij die niet stuurde. Uiteindelijk sprak hij met haar af in een hotel in Hoogeveen.



Lobby

Het meisje stapte zelf naar de politie. Ze wachtte met de agenten in de lobby en wees haar afspraak aan. De man uit Boskoop werd aangehouden. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een celstraf van tien maanden, waarvan de helft voorwaardelijk.



De rechtbank tilde er zwaar aan dat de man wist dat zijn slachtoffer een kwetsbaar kind was. Daarnaast hield de rechter er rekening mee dat de man niet eerder is veroordeeld. Naast de straf mag hij geen contact leggen met het meisje.