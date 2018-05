Politie heropent brandstichtingsonderzoek autobedrijf in Emmen

EMMEN - De politie heropent een brandstichtingsonderzoek uit 2015. Op 14 september van dat jaar werd bij een autobedrijf aan de Viaductstraat een camper in brand gestoken. Het vuur sloeg over naar een aantal auto’s en vervolgens naar een woning.

De brand heeft nog steeds grote impact op de slachtoffers, laat de politie weten. "Nog steeds komt er bij de politie informatie binnen over de brandstichting en worden namen van mogelijke verdachten genoemd. Dit is voor ons aanleiding om weer aandacht te vragen voor deze brandstichting en het beeldmateriaal, wat destijds door de bewakingscamera is opgenomen, te publiceren."Op beelden van de bewakingscamera is te zien dat op 4 september 2015 omstreeks 01.30 uur een persoon het terrein opkomt en naar een camper loopt. Drie minuten later stond de camper in brand en vluchtte de persoon weg. De brandstichting veroorzaakte niet alleen materiële schade, maar ook het leven van de bewoners van de woning werd in gevaar gebracht.