Johan Derksen: Ik hoop dat Emmen NEC van het veld veegt NEC supporter Derksen hoopt dat FC Emmen wint (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Ondanks dat Johan Derksen, al sinds zijn jeugdjaren, supporter is van NEC, hoopt de de inwoner van Grolloo toch dat FC Emmen morgenmiddag NEC klop geeft.

Derksen snapt niets van het beleid van de ploeg uit Nijmegen. Hij vindt dat een clown er directeur is, de technisch directeur heeft hij nog nooit gezien en over de trainer is hij ook al niet enthousiast. "Een laptopuitvinder is trainer. Ik krijg af en toe de indruk dat hij niet helemaal goed bij zijn hoofd is", laat 'de snor' weten.



"Emmen moet NEC afbluffen en om de oren slaan. Ik hoop dat Emmen NEC van het veld veegt." Morgenmiddag, vanaf 14:30 uur, wordt de eerste halve finale wedstrijd in de play-offs gespeeld en weten we of de droom van Derksen uitkomt. Uiteraard is de wedstrijd live te beluisteren op Radio Drenthe. De uitzending begint om 14:00 uur.