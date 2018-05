Tijdlijn: 25 jaar na de moord op Andrea Luten

RUINEN - 10 mei 1993, precies 25 jaar geleden. De 15-jarige Andrea Luten uit Ruinen gaat naar school, maar komt nooit meer thuis. Het meisje wordt verkracht en gewurgd in de bossen bij Gijsselte.

Een dag later vindt haar vader haar lichaam in de bossen bij Gijsselte. "Als je zegt 25 jaar, dan gaat het meestal over een jubileum: 25 jaar getrouwd, 25 jaar vriendschap, of wat dan ook. Dit is 25 jaar herdenken van een moord en dat is het tegenovergestelde", zegt Lammi Luten, de moeder van Andrea.