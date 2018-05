Omgekomen brandweermannen herdacht tijdens bijeenkomst in De Punt

DE PUNT - Precies tien jaar geleden vond er in De Punt een groot drama plaats. Bij een brand op een scheepswerf kwamen toen drie brandweermannen om het leven. Vandaag werd er tijdens een speciale herdenkingsbijeenkomst stilgestaan bij die dodelijke brand.

De brandweerwagens maakten vandaag plaats voor stoeltjes en statafels. Een bijeenkomst waar het korps niet aan uitkeek. Het is de laatste keer dat de brandweer in Eelde op een officiële manier stilstaat bij de brand.De brand bij De Punt ligt nog steeds gevoelig. Dat blijkt ook uit de woorden van Gert-Willem Hanekamp, postchef Eelde: "We zijn als post door een diep dal gegaan. We hebben geprobeerd daar goed uit te komen. Ook de vijf brandweermannen die zijn vertrokken hebben dat geprobeerd. Ik hoop dat we het gedoe nu voorgoed achter ons kunnen laten. Zand erover."Fred Heerink, directeur van de Veiligheidsregio Drenthe, stond ook stil bij de ramp: "Er worden keuzes gemaakt die later anders hadden moeten worden gemaakt. De tijd heelt wel degelijk wonden. Voor de een gaat dat sneller dan voor de ander. En ieder jaar beginnen die wonden op te spelen."Beluister hier de RTV Drenthe-documentaireover de brand bij De Punt.