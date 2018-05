'Smoothie van onkruid? Best lekker!'

ASSEN - Vanmiddag werd bij Duurzaamheidscentrum Assen de aftrap gehouden van 'De Wilde Groene Smoothies Receptenwedstrijd'. Belangstellenden konden van onkruid uit hun tuin een verse smoothie maken.

De wedstrijd is een initiatief van Watermaatschappij Drenthe (WMD). Zij willen voorkomen dat mensen onkruid bestrijden met chemische middelen. "Als je er een smoothie van maakt, ben je van je onkruid af. En het is lekker en gezond", vertelt Annemoreen Ooms namens WMD.Aan het Bospad konden liefhebbers zelf hun smoothie samenstellen. Vervolgens werden de ingrediënten gemalen in een blender, die was aangesloten op een fiets. De reacties over de smoothies waren bovenal positief. "Hij is wat flauw, maar best lekker", klonk een van de reacties.Drenten kunnen hun eigen smoothie-recept met onkruid insturen via zonder-is-gezonder.nl