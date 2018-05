Vanaf 'Het Beeld' uitkijken op de Onlanden

EELDERWOLDE - Eindelijk is het zover, de uitkijktoren bij de Onlanden heeft een naam. Vanaf vandaag luistert het bijzondere bouwwerk naar 'Het Beeld'.

De toren ging op 7 december vorig jaar open, vier maanden later dan gepland. 'Het Beeld' is 25 meter hoog, heeft ruim 120 treden en bestaat uit hout en staal. Bezoekers kunnen uitkijken van het Fochtelöerveen tot de stad Groningen.De totstandkoming van het bouwwerk ging overigens met horten en stoten. Zo was er in het begin onvrede over de bouwkosten van de uitkijktoren en waren er kritische geluiden te horen over de toegankelijkheid ervan voor mindervaliden.Inmiddels komen sinds de opening van de toren veel mensen een kijkje nemen. "We zijn heel tevreden", glundert boswachter Bart Zwiers. "Bezoekers zijn heel positief en genieten volop."De bijzondere toren valt zeker op in de omgeving, maar vanwaar de naam 'Het Beeld' Natuurmonumenten laat weten dat er vermoedelijk lang geleden een beeld heeft gestaan op de plek waar nu de uitkijktoren staat. Niemand weet hoe het beeld eruit heeft gezien, maar veel mensen hebben laten weten dat 'Het Beeld' een toepasselijke naam is."We hebben ruim 380 inzendingen met namen gekregen", laat Zwiers weten. "Uiteindelijk kwamen er tien mensen met Het Beeld."Natuurmonumenten gaat alle mensen die deze naam hebben ingestuurd uitnodigen voor een arrangement met de boswachter bij de uitkijktoren, inclusief een excursie en een leuk kopje koffie of thee met wat lekkers erbij.