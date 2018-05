FC Emmen-directeur Wim Beekman: We zijn 40 procent goedkoper dan Telstar

VOETBAL - "Een wedstrijd waar je bij moet zijn geweest", zo typeert FC Emmen-directeur Wim Beekman het play-offduel tussen de Drentse club en NEC.

"Op dit moment gaan we uit van zo'n vijf- a zesduizend toeschouwers. Maar we hopen dat er morgenmiddag om 14.30 uur bij de aftrap meer mensen zijn gekomen."Volgens Beekman is een bezoek aan de, tot nu toe, belangrijkste wedstrijd van het seizoen voor FC Emmen zeer aantrekkelijk. "Om de kosten hoef je het zeker niet te laten. Ik heb wat naar andere clubs in de play-offs gekeken en kwam tot de conclusie dat het duurste kaartje bij een zeer sympathieke club uit Noord-Holland 20 euro bedraagt. Bij ons kost het duurste ticket 12 euro. Dat is een verschil van 40 procent. Bovendien zit je hier op gloednieuwe stoelen, terwijl je bij de club waar ik het over heb misschien wel op de grond moet zitten."Maar er is, volgens Beekman, nog een belangrijk voordeel. "Bij ons is een biertje het goedkoopst van alle clubs, dus ik zou zeggen: kom naar het stadion, koop een biertje en moedig de club aan!"Voor de late beslissers gooit FC Emmen morgen, ruim voor het eerste fluitsignaal om 14.30 uur, de kassa's open. "Vanaf 13.00 uur kan iedereen nog een kaartje kopen", laat Beekman weten.Voor de wedstrijd zal er op het voorplein van de Oude Meerdijk een groot springkussen staan en een opblaasbaar voetbalveld. Daarnaast kan iedereen FC Emmen-eSporter Luuk Jans uitdagen voor een wedstrijdje. Jans zal zijn wedstrijden spelen in het supportershome.