Goed nieuws voor FC Emmen-fans: nog geen weeën in huize Jansen

VOETBAL - Het zijn spannende weken voor de spelers van FC Emmen. In vier duels kunnen de mannen van trainer Dick Lukkien voor een unicum zorgen: de eerste promotie naar de eredivisie sinds de toetreding tot het betaalde voetbal.

Voor Anco Jansen is deze periode extra spannend, want de aanvaller en zijn vriendin verwachten hun eerste kindje. "Over twee weken is mijn vriendin uitgerekend, maar in principe mag onze dochter gewoon komen. Het is nu aan Moeder Natuur."Voor de fans van Emmen is het te hopen dat ananassen, bitter lemon, tonic en scherpe pepers uit den boze zijn in huize Jansen. Wee-opwekkende middelen kan FC Emmen in deze fase niet gebruiken. "We doen niets anders dan anders", lacht Jansen. "Als ze komt, dan komt ze.. en als dat morgen is dan zal ik niet spelen, maar dat zal iedereen vast wel begrijpen."