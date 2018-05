Deel dit artikel:











Gehavende Elmar Reinders staakt strijd in Duinkerke Gehavende Elmar Reinders staakt strijd in Duinkerke (foto: Roompot NL Loterij)

WIELRENNEN - Elmar Reinders uit Assen is vandaag, tijdens de tweede etappe van de Vierdaagse van Duinkerke, hard gevallen. De Roompot-renner is uit koers en heeft aan z'n val een gat in z'n hoofd en z'n elleboog overgehouden. Verder heeft hij verschillende schaafwonden.

Geschreven door Karin Mulder

De 26-jarige Drent werd meegenomen in de val van een renner naast hem. Zelf had hij toen een bidon in z'n hand waardoor hij minder adequaat kon reageren.



Sleutelbeen

Het zit Reinders dit seizoen niet mee. In februari brak hij nog z'n sleutelbeen in de Ronde van Oman. Tijdens de Ronde van Drenthe op 11 maart maakte hij toen z'n rentree.