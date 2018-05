Talent Thijs Dallinga kan kiezen: FC Emmen of FC Groningen

VOETBAL - Nog geen jaar geleden schoot hij FC Emmen Onder 17 naar de eredivisie. Inmiddels heeft Thijs Dallinga al zijn basisdebuut gemaakt in de hoofdmacht van de Drentse club en was hij even de jongste doelpuntenmaker van het seizoen in de Jupiler League. Binnenkort moet hij ook nog eens een keuze maken over zijn toekomst: gaat hij naar FC Groningen of blijft hij bij FC Emmen?

Ik heb heel veel aan FC Emmen te danken, dus ik zal zeker niet zomaar de keuze voor een andere club maken. Thijs Dallinga

Dallinga wil niet teveel ingaan op de vragen over zijn toekomst. De 17-jarige spits was vanmiddag nog vooral teleurgesteld dat hij niet in de basis start van FC Emmen in het play-offduel tegen NEC. "Maar aan de andere kant moet ik de keuze gewoon accepteren en hopen op een invalbeurt."Van FC Emmen heeft de aanvaller uit het Groningse Hellum inmiddels een aanbieding op zak. "Daar denk ik de komende periode over na." Maar ook FC Groningen heeft zich gemeld bij Edwin Olde Riekerink, de zaakwaarnemer van Dallinga. "Maar daar kan en wil ik nu niet op ingaan."Wel laat Dallinga weten dat hij goed gaat nadenken over de opties. "Ik zal veel overleggen met het thuisfront en met mijn zaakwaarnemer. Ik moet gewoon goed nadenken waar ik me het beste kan ontwikkelen."Het lijkt erop dat Dallinga een keuze moet maken tussen spelen in het oudste jeugdelftal of in het beloftenteam (bij FC Groningen) of moet gaan voor zijn kansen in het eerste elftal (bij FC Emmen). Hoe dan ook, Dallinga laat weten dat Emmen zeker niet kansloos is. "Ik heb veel aan FC Emmen te danken, dus ik zal zeker niet zomaar de keuze voor een andere club maken."Mocht Dallinga naar FC Groningen verkassen, dan ontvangt FC Emmen voor de spits een opleidingsvergoeding per jaar dat hij actief was in de jeugdopleding. Die teller staat op zeven jaar.