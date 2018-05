Deel dit artikel:











Uitslagen inhaalduels amateurvoetbal: Pijnlijk verlies Beilen, VKW periodekampioen Bekijk hier alle uitslagen van vanavond

VOETBAL - Een pijnlijke nederlaag voor vv Beilen in de strijd om de titel in de zondag 2e klasse L. De ploeg van Erik de Jong verloor met 2-0 bij Germanicus en heeft nu zes verliespunten meer dan koploper VKW.

VKW heeft nu 54 punten uit 22 duels en VKW heeft er 51 uit 23. Er zijn in de 2e klasse L 26 duels te spelen. Overigens veroverde VKW door de nederlaag ook de 2e periodetitel.



Hieronder alle uitslagen van de wedstrijden die vanavond werden gespeeld.



Zaterdagvoetbal



Derde divisie

Harkemase Boys - Jong FC Groningen 2-1



3e klasse C

ONR - Boerakker 3-3 (dinsdag gespeeld)

Onstwedder Boys - Be Quick 1887 1-1 (dinsdag gespeeld)



4e klasse A

SVBS '77 – VHK 0-1

Black Boys - Blue Boys 1-0



5e klasse E

SC Erica - VVAK 1-2

SETA - Damacota 0-6





Zondagvoetbal



1e klasse F

Bergum – SVBO 1-2



2e klasse L

Germanicus - Beilen 2-0



3e klasse C

Twedo - EMMS 1-1



4e klasse C

Gieterveen - Westerwolde 3-4



4e klasse D

Protos - EHS '85 4-2



5e klasse A

Wapserveen - Willemsoord 0-4



5e klasse D

Warffum - Yde de Punt 1-4

Kloosterburen - Zevenhuizen 3-1



5e klasse E

Meeden - Farmsum 4-2

Oldambster Boys - Drieborg 0-1



5e klasse F

Gasselternijveen - Buinerveen 0-0