Vermiste man (33) uit Gasselte weer terecht Er werd onder meer met paarden gezocht (foto: Persbureau Meter)

GASSELTE - De 33-jarige man uit Gasselte die werd vermist is weer terecht. De politie laat weten dat de man in goede gezondheid is gevonden.





Sinds gistermiddag werd



De man werd vannacht weer gevonden. Sinds gistermiddag werd naar de man gezocht , met onder meer speurhonden en paarden. Ook werd een helikopter ingezet en de hulp ingeroepen van de Reddingshonden Groep Drenthe uit Emmen.De man werd vannacht weer gevonden.