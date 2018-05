FC Emmen speelt vanmiddag 59e play-offduel

VOETBAL - FC Emmen komt vanmiddag voor de 59e keer in actie in een play-offduel voor promotie naar de eredivisie. Het is de twaalfde keer dat Emmen zich heeft geplaatst voor het toetje na de reguliere competitie. Nog nooit wist de Drentse club te promoveren.

Van de 58 gespeelde play-offwedstrijden verloor FC Emmen er 31. Zeventien keer werd er gewonnen en tien keer gelijkgespeeld. In al die duels scoorde Emmen 85 keer en kreeg de ploeg er 102 tegen.Michel van Oostrum is nog altijd de speler met de meeste nacompetitieduels (tegenwoordig play-offs) achter zijn naam voor de Drentse club. De spits, topschutter aller tijden van de club, speelde 32 'toetjes' mee.Emmen won de zesde en laatste periodetitel in dit seizoen en speelde liefst acht duels voor een plek in de eredivisie:Emmen - FC Wageningen 2-0Heracles - Emmen 1-1Emmen - Heracles 2-0Emmen - FC Wageningen 4-0Finale:Emmen - Heerenveen 1-0Heerenveen - Emmen 2-0Herkansing:Emmen - NEC 1-2NEC - Emmen 0-0FC Emmen eindigde in dit seizoen als tweede in de eindrangschikking onder kampioen AZ. De ploeg van trainer Azing Griever en topschutter Michel van Oostrum deed lang mee voor promotie via de nacompetitie.NEC - Emmen 3-1Emmen - Cambuur 4-0Emmen - Veendam 2-1Veendam - Emmen 1-0Cambuur - Emmen 0-1Op de laatste speeldag moest Emmen met minimaal twee goals verschil winnen van NEC, maar op de Meerdijk werd het 2-3.MVV werd dit seizoen kampioen, voor Cambuur Leeuwarden en Emmen, dat in de nacompetitie de hoge verwachtingen niet waar kon maken.RKC - Emmen 2-0Emmen - ADO Den Haag 1-1Emmen - Zwolle 2-1Zwolle - Emmen 1-0ADO Den Haag - Emmen 1-1Emmen - RKC 4-5AZ werd kampioen, voor Cambuur Leeuwarden. Emmen eindigde weer op plek drie. De nacompetitie verliep vervolgens ronduit teleurstellend. Emmen won geen enkel duel.RKC - Emmen 3-2Emmen - ADO Den Haag 1-1Eindhoven - Emmen 2-2Emmen - Eindhoven 1-4ADO Den Haag - Emmen 2-2Emmen - RKC 3-3In het seizoen 1998/1999 kwam er een einde aan het tijdperk Azing Griever bij FC Emmen. In oktober werd hij ontslagen en opgevolgd door oud-spits Jan de Jonge. Emmen pakte de tweede periodetitel en in de stand eindigde de Drentse club op plek drie, achter kampioen FC Den Bosch en FC Groningen. In de nacompetitie ging het seizoen als een nachtkaars uit.RKC - Emmen 4-2Emmen - FC Dordrecht 5-3Emmen - Zwolle 1-3Zwolle - Emmen 2-1FC Dordrecht - Emmen 2-1Emmen - RKC 0-1Dit seizoen werd weer een 'net niet seizoen'. Emmen eindigde het seizoen als vijfde en trof in de nacompetitie Heracles, MVV en FC Groningen. Laatstgenoemde ploeg was een maatje te groot en promoveerde.Heracles - Emmen 1-1Emmen - MVV 2-2FC Groningen - Emmen 5-0Emmen - Groningen 0-1MVV - Emmen 0-3Emmen - Heracles 2-1Onder Hennie Spijkerman begon FC Emmen niet heel sterk aan het seizoen, maar in oktober kon de Drentse club de koppositie pakken in de eerste divisie. Dat lukte niet door een 4-0 nederlaag bij Excelsior. De uiteindelijke vijfde plaats in de stand leverde wel nacompetitievoetbal op, maar na twee duels was de rol van Emmen al uitgespeeld. Kampioen dat seizoen werd FC Zwolle.FC Den Bosch - Emmen 3-1Emmen - RBC 0-2Emmen - Cambuur 5-1Cambuur - Emmen 4-2RBC - Emmen 2-2Emmen - FC Den Bosch 0-3Als ADO Den Haag er niet was geweest... FC Emmen behaalde liefst 75 punten, maar werd tweede achter kampioen Den Haag. Via de nacompetitie kreeg Emmen vanzelfsprekend een herkansing op promotie, maar ondanks de makkelijk scorende spits Donny de Groot in de vorm van zijn leven, redde Emmen het weer niet. De Groot scoorde wel de enige treffer in de openingswedstrijd van de nacompetitie tegen Excelsior, maar wist daarna het net niet meer te vinden. FC Volendam promoveerde wel.Emmen - Excelsior 1-0FC Volendam - Emmen 2-0Heracles - Emmen 1-2Emmen - Heracles 0-1Emmen - Volendam 2-0Excelsior - Emmen 2-1In zijn derde en laatste jaar als hoofdtrainer van FC Emmen bereikte Joop Gall de nacompetitie. Na twaalf seizoenen zonder toetje lijkt Emmen even plankenkoorts te hebben in de eerste halve finalewedstrijd tegen Roda JC. FC Emmen verliest thuis met 1-0 en moet het een paar dagen later in Kerkrade rechtzetten. Emmen is beter dan Roda JC , maar redt het net niet. Het duel eindigt in 2-2, ondanks een enorme kans in de laatste minuut voor Soufianes Laghmouchi.FC Emmen - Roda JC 0-1Roda JC - FC Emmen 2-2Op basis van de ranglijst haalt FC Emmen de nacompetitie, maar van rust is na de winterstop nauwelijks sprake. Na het vertrek van Marcel Keizer naar Cambuur doet de club diverse pogingen om Dick Lukkien (toen nog assistent-trainer van FC Groningen) los te weken, maar Hans Nijland werkt niet mee. Na enkele weken wordt besloten om 'tussenpaus' Gert Heerkes het seizoen maar te laten afmaken.Tegenstander in de eerste ronde van de play-offs was Almere City FC, waar de Drenten op voorhand heel blij mee waren. In Almere mocht Emmen van geluk spreken dat het bij rust maar 2-1 stond voor de thuisclub. In plaats van die stand te koesteren ging Emmen na rust op zoek naar de 2-2. De ploeg van Heerkes kreeg het deksel op de neus en verloor met 4-1. Op eigen veld was een Houdini-act noodzakelijk, maar die kwam er niet Almere City FC - FC Emmen 4-1FC Emmen - Almere City FC 1-4In zijn eerste jaar als hoofdtrainer bereikt Dick Lukkien de play-offs. Voor de Drentse club is het de derde keer op rij. VVV wordt kampioen en FC Emmen stelt op de voorlaatste speeldag de play-offs veilig. De negende plaats op de ranglijst (zonder Jong Ajax en Jong PSV in principe de zevende plek) betekent dat FC Emmen al in de eerste ronde aan de bak moet. De eerste opponent is RKC Waalwijk. Het uitduel is sensationeel . Emmen wint met 5-1. Alles waar de ploeg in de competitie 'last' van had, gooit de groep in Waalwijk van zich af. De ene aanval is nog fraaier dan de ander en iedereen lijkt ineens te kunnen scoren. De return blijkt een formaliteit. RKC is opgebrand, FC Emmen hoeft niet meer en dus mag de opponent met 1-0 winnen.In de halve finale wacht NEC. In de eerste wedstrijd, thuis, komt Emmen nog op voorsprong door een goal van Alexander Bannink. Kort na de 1-0 krijgt Cas Peters een enorme kans op de 2-0. De bal gaat er echter niet in. NEC neemt daarna de regie in handen en wint met 1-3. De mannen van Lukkien moeten een paar dagen later stunten in Nijmegen, maar dat blijkt een te grote opgave. FC Emmen verliest opnieuw. Het wordt 1-0 voor NEC. Een, volgens Dick Lukkien, 'degelijk maar niet sprankelend seizoen' zit erop. Het betekent voor de Drentse club opnieuw een jaar lang dromen van de eredivisie.RKC - FC Emmen 1-5FC Emmen - RKC 0-1FC Emmen - NEC 1-3NEC - FC Emmen 1-0Vanmiddag om half drie gaat FC Emmen voor de twaalfde keer proberen de eredivisie te bereiken. De wedstrijd tegen NEC is live te volgen op Radio Drenthe in een extra uitzending vanaf 14.00 uur.