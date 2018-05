Deel dit artikel:











Volg FC Emmen - NEC live op Radio Drenthe Onze verslaggevers Niels Dijkhuizen en René Posthuma doen live verslag van FC Emmen - NEC

VOETBAL - FC Emmen speelt vanmiddag de eerste halve finalewedstrijd in de play-offs tegen NEC. Het duel in De Oude Meerdijk begint om 14.30 uur. Bent u vanmiddag niet in het stadion, dan hoeft u toch niets van de wedstrijd te missen.